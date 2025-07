In via Crociferi festa per Cuba e sostegno alla causa palestinese

Martedì 15 luglio, dalle 20, nel cortile della Camera del lavoro, in via Crociferi, si terrà  La festa dell'Associazione di amicizia Italia-Cuba. Durante la serata dibattito sul Tema "Il sostegno di Cuba alla causa palestinese" Intervengono Claudia Gonzales Toledo (consigliera dell’Ambasciata di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cuba - crociferi - festa - sostegno

La rivoluzione cubana ha una lunga storia di solidarietà , in mille forme, con il popolo palestinese, ne parleremo a #Catania durante la festa della @AsNazItaliaCuba il #15luglio. #Cuba #CubaEsSolidaridad #Palestina #Gaza #GazaDoctorsUnderAttack #Gaza Vai su X

In via Crociferi, festa per Cuba e sostegno alla causa palestinese; Catania, 15 luglio 2025: L’Isola ribelle - Festa dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba.