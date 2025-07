La moto contro la fiancata dell' auto vicino al museo storico centauro ferito seriamente

A tre giorni dal drammatico impatto costato la vita a Manuela Ghezzo e Davide Magnanini in via Adriatico a Jesolo, ancora un motociclista è finito a terra dopo l'impatto contro una macchina in via Roma Destra, lunedì verso le 17. L'incidente è avvenuto a poca distanza dal muso storico militare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: storico - moto - fiancata - auto

Auto Moto Storiche: successo per la 17ÂŞ edizione nel centro storico - Una grande affluenza per ammirare le auto e moto storiche. Il fascino per le due e quattro ruote in centro, continua a confermarsi come un appuntamento consolidato e di successo.

Un altro incidente mortale nell’Aretino, perde la vita un motociclista E’ successo lungo la Sr71 tra Olmo e Rigutino. Si è trattato dello scontro tra un’auto e una moto. A perdere la vita un uomo di 38 anni. Sul posto un’auto medica di Arezzo, BLSD Croce Bi Vai su Facebook

La moto contro la fiancata dell'auto vicino al museo storico, centauro ferito seriamente; Bedizzole: sfiora un’auto con la moto, finisce contro un albero e muore sul colpo. La vittima aveva solo 19 anni; Si scontra con la moto contro un'auto a Bedizzole e viene sbalzato contro un albero: morto 19enne.

La moto contro la fiancata dell'auto vicino al museo storico, centauro ferito seriamente - Mentre l'auto si immetteva da una laterale lo scooter con la visuale coperta da altri veicoli non ha potuto scansare il veicolo. Da veneziatoday.it

Auto e Moto d’Epoca, la 42esima edizione scalda i motori: le sorprese in programma a Bologna - Il calendario di quest’anno prevede un’ampia mostra per i 75 anni della Formula Uno, un importante omaggio alla storia della Honda e il debutto dell’Heritage ... Riporta repubblica.it