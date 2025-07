Regionali 2025 il Pd e il nodo Giani in Toscana

In vista delle elezioni regionali 2025 in programma ad ottobre, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, punta alla riconferma, ma non c'è ancora l'ok definitivo del Pd. "Mi affido al partito e alla segretaria", ha detto il governatore intercettato dai cronisti dopo l'incontro nella sede del Partito democratico al Nazareno, a Roma, di quattro ore. A chi gli chiedeva se farà un passo indietro sulla candidatura, ha risposto secco: "No, no che passo indietro.". Giani: "Unità forze alternative a destra, rispetterò scelte Schlein". "Abbiamo discusso di come dare vita a una proposta politica all'altezza del tempo che viviamo, capace di unire tutte le forze alternative alla destra.

E se non fosse Giani il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali in Toscana? - Persino gli stessi ambienti politici vicini a Eugenio Giani, presidente di Regione uscente in Toscana, fanno circolare l’indiscrezione: e se non fosse il Giani il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali? Magari è tutta una strategia gianiana per tenere alta l’attenzione su una competizione che – sondaggi alla mano – parrebbe scontata.

Regionali: i 5 Stelle incontrano i dem. Ipotesi Giani, resta il gelo. Ma Avs si ammorbidisce - Firenze, 20 maggio 2025 – Per quanto gli sherpa di Pd e 5Stelle cerchino di ridurre all’osso le differenze a beneficio del campo larghissimo, la verità vera «non è la convergenza sul programma, ma la credibilità degli interpreti».

È corsa alle Regionali. Giani nella casa della Cgil. Parole e geopolitica. Le strategie dietro al Sì - di Bruno Berti L’incontro alla Casa del popolo di Ponte a Elsa, organizzato domenica scorsa dalla Cgil sui cinque referendum chiesti da una parte importante delle forze sindacali e politiche, ha segnato qualcosa di più dell’atteso bagno di folla (Empoli e la sua zona sono, dal punto di vista del sindacato, un terreno fertile di consensi) per il segretario generale Maurizio Landini.

Regionali 2025, il Pd e il nodo Giani in Toscana; E Giani va al Nazareno. Schlein prende tempo per risolvere il nodo Fico in Campania; Toscana, le trattative Pd. Vertice fiume al Nazareno, Giani: nessun passo indietro.

Toscana, le trattative Pd. Vertice fiume al Nazareno, Giani: nessun passo indietro - Ma per l’ufficialità della ricandidatura deve prima essere sciolto il nodo Campania ... lanazione.it scrive

Regionali, colloquio Schlein-Conte. Giani: “Nessun passo indietro” - La segretaria dei dem vede il governatore toscano ma non scioglie la riserva. Lo riporta repubblica.it