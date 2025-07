Spiagge libere bagnini e mercato coperto Ecco perché il resto dell’Italia dovrebbe copiare il modello Follonica

La città investe 183mila euro per un piano di salvataggio potenziato che garantisce bagnini anche sulle spiagge senza concessioni. Un presidio raro, che fa scuola. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Spiagge libere, bagnini e mercato coperto. Ecco perché il resto dell’Italia dovrebbe copiare il modello Follonica

In questa notizia si parla di: spiagge - bagnini - libere - mercato

Bagnini obbligatori sulle spiagge: "Sos personale, aperture a rischio" - di Beatrice Grasselli ANCONA Dopo settimane di incontri, le disposizioni del ministro Salvini, che stabiliscono la stessa durata della stagione balneare per tutto il territorio nazionale (dal 17 maggio al 21 settembre) e indicano di provvedere obbligatoriamente in questo periodo all’attivazione del servizio di salvataggio, spiazzano la categoria dei balneari, che già dall’anno scorso lamentavano difficoltà nel reperire personale per i periodi non compresi nelle vacanze estive degli studenti, a giugno e settembre.

Ostia, spiagge libere piene ma senza bagnini: “Nessuna certezza, in pericolo la sicurezza dei bagnanti” - È iniziata la stagione estiva nel Lazio, ma senza bagnini sulle spiagge libere. Il problema è legato ai bandi gestititi dal Comune di Roma, che non ha ancora regolarizzato i servizi essenziali sulle spiagge libere di Ostia e Caselporziano.

Via al servizio di salvamento sulle spiagge: novità per la presenza dei bagnini nei periodi di bassa stagione - Da sabato 17 maggio sicurezza in spiaggia con il via al servizio di salvamento così come previsto dall’ordinanza balneare della capitaneria di porto e firmata dalla direzione marittima Abruzzo, Molise e Isole Tremiti.

Sede unica per il rilancio del mercato contadino di Forte dei Marmi Il Comune di Forte dei Marmi e CIA – Confederazione Italiana Agricoltori della Versilia hanno firmato la convenzione per il rilancio del mercato contadino del Forte, il primo a nascere in Versili Vai su Facebook

Ostia, spiagge Cancelli senza bagni e bagnini: diffida del Codacons al Comune di Roma; Sos bagnini sulle spiagge libere di Cecina: deserto il bando per le torrette; Riviera del Conero, una stagione da vivere.

«Spiagge libere di Latina a giorni l'arrivo dei bagnini». A Terracina ... - A Terracina è di nuovo polemica Cartisano della Uiltucs: "Affido diretto a chi sfrutta e sottopaga i lavoratori" ... Segnala ilmessaggero.it

Spiagge libere, arrivano i bagnini - L’amministrazione comunale di piazza del Popolo ha affidato il servizio alla cooperativa Escara, che si occuperà per tre anni del salvamento ... latinatoday.it scrive