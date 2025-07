Sànchez apre le intercettazioni a Huawei Perché è importante

Nonostante le molte limitazioni in sede europea, attraverso un contratto di 12 milioni di euro, Huawei prenderà in gestione l’archiviazione digitale delle intercettazioni giudiziarie della magistratura spagnola. L’appalto vinto dal colosso cinese non rappresenta la prima collaborazione con Madrid su settori inerenti alla sicurezza nazionale, che ha già compiti di supporto logistico e fornitura di sistemi sensibili per le attività di intercettazione della Polizia nazionale e della Guardia civile spagnola. Le preoccupazioni per Huawei Il sistema di archiviazione digitale cinese, denominato OceanStor 6800 V5, si caratterizza sia per la sua convenienza economica rispetto agli omologhi sistemi occidentali, sia per la sua diffusione in Africa ed America Latina, coincidendo con le strategie di espansione della sfera di influenza di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

