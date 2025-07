Piano Estate 2024 25 pubblicato il DECRETO con gli ulteriori 150 milioni di euro

Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito è stato pubblicato il decreto n. 96 del 22 maggio 2025 con gli ulteriori 150 milioni di euro stanziati per il Piano Estate 202425. L'articolo Piano Estate 202425, pubblicato il DECRETO con gli ulteriori 150 milioni di euro . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piano Estate 2024/25, pubblicato il DECRETO con gli ulteriori 150 milioni di euro; Piano edilizia scolastica 2025/27, decreto pubblicato in GU; Piano Estate 2024/2025 e 2025/2026, avviso del Ministero: scadenza 13 giugno 2025.

Piano Estate, non è un fallimento annunciato rimasto sulla carta: chiarimenti del Ministero - 2024/25 e 2025/26, l’offerta formativa con azioni specifiche volte a pro ... Da tecnicadellascuola.it

Piano estate: il ministro Valditara firma il decreto da 400 milioni di ... - Il piano per le scuole aperte d'estate (getty images) Le parole del ministro Valditara Il ministro Valditara si è definito soddisfatto del traguardo raggiunto commentando la firma del decreto. Scrive alfemminile.com