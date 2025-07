La mamma lavora all' Inps e inserisce anni contributi al figlio per fargli avere la pensione | scoperta

Sei mesi di reclusione e 400 euro di multa: è quanto ha patteggiato una ex dipendente dell'Inps di Terni. La donna - chiamata a rispondere delle ipotesi di reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica - in servizio negli uffici di Terni, "aveva inserito negli archivi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

