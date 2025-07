Vittoria, esultanza, abbraccio alla famiglia e al team, interviste, premiazioni, titoli “prestigiosi” e shooting. Jannik Sinner non si è fatto mancare proprio nulla dopo lo storico trionfo a Wimbledon, il primo di un italiano nel prestigioso torneo londinese. Il tennista azzurro è ripartito da Londra nel pomeriggio di lunedì insieme alla famiglia e adesso avrĂ circa due settimane di relax prima di tornare in campo: Masters 1000 a Toronto e Cincinnati e US Open – ultimo slam dell’anno – il programma del prossimo mese per il numero uno al mondo. Dall’Inghilterra non è però ancora tornato in Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, “toccata e fuga” a Bolzano in jet privato: il programma dell’azzurro prima della partenza per il Canada