Modesto Juve oggi l’ufficialità del nuovo direttore tecnico dei bianconeri Non sarà impegnato in prima linea sul mercato | i suoi incarichi

a Torino. La Juventus è pronta ad accogliere François Modesto come nuovo direttore tecnico della prima squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente del Monza e dell’ Olympiacos verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il suo incarico non prevederà un coinvolgimento diretto nel calciomercato, ma sarà centrale nel garantire il corretto flusso di comunicazione tra il tecnico Igor Tudor, i calciatori e il club. Modesto, 45 anni, ex difensore con un passato anche in Serie A, è noto per le sue doti organizzative e per la capacità di lavorare a stretto contatto con gli staff tecnici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

