Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo al Bambin Gesù assolti i medici i genitori denunciano i periti per falso

L'accusa nei confronti dei periti è ora formalmente al vaglio della magistratura: il pm Pietro Pollidori ha aperto un'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità . "Per noi giustizia non è stata fatta", hanno dichiarato i genitori, assistiti dagli avvocati Andrea Aiello e Federico Bianchi.

