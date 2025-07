Juve arrivano gli arabi! L' Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez i dettagli

Il club bianconero vuole evitare a tutti i costi una minusvalenza: i 30 milioni che metterebbe sul piatto la società saudita sarebbero perfetti per rientrare dell'investimento dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, arrivano gli arabi! L'Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez, i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - arrivano - arabi - ahli

Juve, che ressa Champions: sei squadre in sei punti. Ora arrivano gli scontri diretti… - Torino, 29 aprile 2025 – Dall’Atalanta terza a 65 punti alla Fiorentina ottava a 59. Qui c’è racchiusa tutta la lotta Champions League a quattro giornate dalla fine.

Infortunio Koopmeiners: recupera per Juve Udinese? La sensazione è che… Non arrivano aggiornamenti incoraggianti. La situazione - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Koopmeiners: ce la fa per Juve Udinese? La sensazione è che… Non ci sono aggiornamenti incoraggianti.

Huijsen Real Madrid, arrivano conferme: già presentata l’offerta al calciatore! Ecco quanto guadagnerebbe la Juve. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid, già presentata l’offerta al calciatore. Le ultime novità sul gioiello ex Juventus.

#Juve, #LaStampa: ? L’Al-Ahli avrebbe messo sul piatto un’offerta di circa 30 milioni di euro per il cartellino di #NicoGonzalez! La #Juventus è pronta ad accettare, la trattativa si concluderà solo se l’argentino accetterà la destinazione araba, per lui pronto Vai su Facebook

Juve, arrivano gli arabi! L'Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez, i dettagli; Le notizie del 31 gennaio di calciomercato: Napoli su Saint-Maximin oltre a Comuzzo. Milan, Gimenez ad un passo; Galeno vola in Arabia e Parma scatenato: le trattative di mercato live.

Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: per questa cifra può lasciare Torino. Importanti novità - Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: cosa può succedere nelle prossime settimane Il futuro di Nico Gonzalez alla Juve è ancora incerto, ma secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Gian ... Scrive juventusnews24.com

Juve, Chiesa avrebbe rifiutato 20 milioni dall’Al Ahli e vorrebbe ... - Juventus, Federico Chies avrebbe rifiutato 20 milioni Chiesa avrebbe respinto le sirene provenienti dall’Arabia. Riporta it.blastingnews.com