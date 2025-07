Tentarono di corromperlo lui li mise in trappola | a processo i trafficanti di migranti smascherati da Andrea Di Giuseppe di FdI

Ha portato al rinvio a giudizio di quattro persone la denuncia sporta dal deputato di FdI Andrea Di Giuseppe su un tentativo di corruzione che aveva subito da parte di una banda dedita al traffico di visti falsi per i migranti. Il processo di aprirà il 14 ottobre e Di Giuseppe è stato ammesso come parte civile, insieme al ministero degli Esteri: due dei quattro imputati sono ex funzionari diplomatici in servizio a Dacca, in Bangladesh, Paese di provenienze degli altri due rinviati a giudizio dal Gup del tribunale di Roma. Per tutti le accuse a vario titolo e in concorso sono di istigazione alla corruzione, corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: secondo l’accusa, avevano messo in piedi un giro di visti irregolari per far arrivare in Italia cittadini del Bangladesh. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tentarono di corromperlo, lui li mise in trappola: a processo i trafficanti di migranti smascherati da Andrea Di Giuseppe di FdI

