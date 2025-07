Fabio Grosso | Sono un esordiente in Serie A con il Sassuolo mi sento pronto A Conte chiesi di non convocarmi… Il rigore del 2006? Le parole non rendono le emozioni

Le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, in vista della prossima stagione dopo la promozione conquistata con i neroverdi Un eroe mondiale che si è riscoperto Re della Serie B: Fabio Grosso ha compiuto la sua missione, ha preso il Sassuolo dopo un’amara retrocessione e, al primo tentativo, lo ha riportato in Serie A, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabio Grosso: «Sono un esordiente in Serie A, con il Sassuolo mi sento pronto. A Conte chiesi di non convocarmi… Il rigore del 2006? Le parole non rendono le emozioni»

Sassuolo di Fabio Grosso: promozione in Serie A e record di gol in Serie B - di Stefano Fogliani SASSUOLO Due vittorie di fila, due clean sheet consecutivi. Poi uno dei record di sempre della B, quello dei gol fatti, eguagliato dopo oltre 40 anni, con la possibilità di battere quello e altri e di blindare il primo posto matematico con un solo punto da fare da qui ai prossimi 270’.

Fabio Grosso e il ritorno del Sassuolo in Serie A: un successo storico - Venerdi sera è salito sul palco per ultimo, dopo dirigenti e giocatori, quasi che il protocollo avesse tenuto per lui l’ultimo applauso, quello che ha di fatto decretato la fine della stagione neroverde.

Fabio Grosso rinnova con Sassuolo fino al 2027: una nuova sfida in Serie A - Mentre in casa Modena è in corso il casting per la scelta del nuovo allenatore, a Sassuolo il problema del tecnico proprio non c’è: la promozione ha portato al rinnovo automatico del contratto di Fabio Grosso sino al 2027, e del resto l’allenatore è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata trionfale.

Fabio #Grosso si espone sulla volontà di Armand #Laurienté di lasciare il #Sassuolo e misurarsi a un livello più alto ? L’intervista completa sul ‘La Gazzetta dello Sport’ a cura di G.B. Olivero del 15/07/2025 ? 1/2 Vai su X

Sassuolo, ritiro 2025 a Ronzone: nuovo ciclo in Serie A con Fabio Grosso - Ronzone accoglie il Sassuolo per il ritiro 2025: lavoro in quota, gruppo da plasmare e attesa per le prime amichevoli ... Da calciomagazine.net

SASSUOLO CALCIO, DOMANI IL PRIMO TEST A RONZONE - Domani la squadra di Fabio Grosso scenderà in campo per un test amichevole contro la Real Vicenza, avversaria abituale dell’estate contro cui testare fiato e gambe. Si legge su tvqui.it