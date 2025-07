Justin Bieber in Italia con la moglie Haley Baldwin | le foto su Instagram

Justin Bieber si gode le vacanze in Italia con la moglie Hailey Baldwin, allontanando le voci di crisi e di problemi di salute. Il cantante ha condiviso su Instagram alcuni scatti che raccontano il suo viaggio in Sardegna, fra giornate in mare e coccole al figlio. Justin Bieber, vacanze in Italia con Hailey Baldwin. Visualizza questo post su Instagram Per le sue vacanze in Italia, Justin Bieber ha scelto di soggiornare su un mega yacht, solcando il mare della Sardegna ed esplorando le spiagge meravigliose dell’Isola. L’artista è tornato a mostrarsi su Instagram sereno, in compagnia della moglie Hailey Baldwin, dopo un periodo difficile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Justin Bieber in Italia con la moglie Haley Baldwin: le foto su Instagram

In questa notizia si parla di: justin - bieber - italia - baldwin

È morto Bruce Dalem, il nonno di Justin Bieber. L’artista commosso: “Ti ho fatto fare un sacco di figure di me**a. Non vedo l’ora di rivederti in paradiso” - Lutto in famiglia per Justin Bieber. L’adorato nonno materno, Bruce Dalem, è morto a 80 anni. È stato lo stesso artista con due post su Instagram a comunicare la notizia.

Justin Bieber e Timothée Chalamet hanno saltato il Met Gala per lo stesso motivo - Quando si parla di inviti a feste, il Met Gala — l’evento più scintillante, glamour e stellare dell’anno— è praticamente impossibile da rifiutare.

“Mai stato vittima di Puff Daddy. Prestate attenzione a chi lo è veramente”: Justin Bieber rompe il silenzio (con gli avvocati) sui rapporti con l’ex produttore - Mentre è in corso il dibattimento in aula di tribunale del “caso” di Puff Daddy su traffico sessuale, violenze e racket, in molti pensano che tra i testimoni che saranno chiamati in aula potrebbe comparire Justin Bieber.

Justin Bieber torna con “Swag”: dolore e speranza in 21 tracce A sorpresa è uscito Swag, il nuovo album di Justin Bieber. Si apre con “All I can take” e il verso: «This is it, I can’t change, Lord knows I try» (“È così, non posso cambiare, ma Dio sa che ci Vai su Facebook

Justin Bieber in Italia con la moglie Haley Baldwin: le foto su Instagram; Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin; Justin Bieber e Hailey Baldwin vicini: il rapper con un post su Instagram allontana le voci di crisi.

Justin Bieber in vacanza in Italia con il figlio e la moglie Hailey: le foto in Sardegna conquistano i fan - Il cantante canadese pubblica sui social le immagini delle sue vacanze in Italia con la famiglia a bordo di un mega yacht ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin - Su X, il cantante sta documentando i giorni nel Bel Paese a bordo del suo mega yacht insieme alla moglie Hailey Baldwin ... Da fanpage.it