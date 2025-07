Miguel Ángel Zotto l’intervista al numero uno del tango argentino

Tutto inizia da uno sguardo. Questa intervista, l’incipit del suo libro ( Te siento ), soprattutto la sua infinita passione per il tango. Non aveva ancora diciott’anni, quando in una milonga di Buenos Aires, Miguel Ángel Zotto vede una splendida donna ballare il tango. Non può fare a meno di invitarla a danzare (senza nemmeno conoscere i codici della milonga). Lei accetta. Non rivedrà mai più quella donna, non conoscerà mai nemmeno il suo nome, ma quella notte del 1976, esplode la vera scintilla, che ha trasformato il Señor Zotto, nel più bravo ballerino vivente di tango. Miguel, sei una leggenda del tango argentino, ti va di raccontarci come nasce questo ballo? “Se vogliamo andare davvero indietro nel tempo, possiamo dire che la storia del tango parte da molto lontano, grazie a Domingo Faustino Sarmiento, il presidente dell’Argentina che dopo aver ammirato le bellezze artistiche dell’Europa, decise di aprire il paese all’immigrazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

