Juventus | Randal Kolo Muani al centro del mercato

Un mercato per l’attacco La Juventus si prepara a una stagione ambiziosa, con Randal Kolo Muani al centro delle strategie di mercato. Le voci di mercato indicano che il club sta spingendo per assicurarsi l’attaccante francese, considerato un rinforzo chiave per potenziare il reparto offensivo. Damien Comolli, architetto del progetto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Randal Kolo Muani al centro del mercato

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Juventus, complicata la permanenza di Kolo Muani: Conceicao, apertura del Porto; Juve-Psg, la trattativa per Kolo Muani entra nel vivo: conferma in salita. Ore decisive per Conceiçao; Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in più.

Juventus, il PSG non aspetta: Kolo Muani è sul mercato anche per altri club - La situazione legata a Vlahovic blocca Kolo Muani con il Paris Saint Germain che ora ha aperto ad altri club oltre ai bianconeri I ... Da calciomercato.com

Kolo Muani Juve: è stallo nell’affare col PSG, i parigini iniziano a guardarsi intorno. Cosa sta succedendo in queste ore e i possibili scenari - Cosa sta succedendo proprio in queste ore e i possibili scenari Il mercato Juve continua a lavorare sul fronte R ... Scrive juventusnews24.com