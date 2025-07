Liberazione della Regione Marche e della città di Ancona le cerimonie in programma per l' 81° anniversario

ANCONA – Il 18 luglio 2025 ricorre l’81° anniversario della Liberazione della Regione Marche e in particolare della cittĂ di Ancona, alla quale partecipò in modo determinante il Secondo Corpo d'Armata Polacco agli ordini del generale W?adys?aw Anders. Per commemorare questa importante ricorrenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - liberazione - regione - marche

NOI CI SIAMO!!! L’Alleanza per il Cambiamento scende in piazza per dare il via a un nuovo percorso per le Marche, insieme a Matteo Ricci Presidente. Venerdì 11 luglio 2025 Ancona – Piazza Roma Ore 20:30 Un grande momento di partecipazione e c Vai su Facebook

Ancona celebra l’81esimo anniversario della Liberazione; Test IT - alert nella Regione Marche per incidente industriale rilevante in raffineria; Nelle Marche mostra su stragi nazifasciste, un museo che cammina.

Fondi pubblici e privati, un nuovo studentato ad Ancona - Con una parte (il 30%) riservata ai titolari di borse di studio e la restante aperta al mercato libero ... Da msn.com

Regionali, Pd Marche 'per Ancona squadra dem forte e coesa' - "Una squadra unita, forte e coesa, con radici profonde in tutto il territorio provinciale, pronta a rappresentare con competenza e determinazione le istanze dei cittadini e a portare un valore aggiunt ... msn.com scrive