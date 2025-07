Tempesta su New York metro bloccata e strade inondate

Forti piogge si sono abbattute sul nord-est degli Stati Uniti, colpendo alcune zone di New York e del New Jersey con inondazioni improvvise che hanno bloccato i veicoli sulle strade e portato alla chiusura della metropolitana. A New  York  City, secondo la Metropolitan Transportation Authority, alcune tratte della metropolitana sono state sospese, mentre altre linee hanno subito forti ritardi a causa delle inondazioni. L’agenzia dei servizi di emergenza di New  York  ha scritto sul social X che alcune parti della città e della zona centrale dell’Hudson sono state colpite da inondazioni improvvise. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tempesta su New York, metro bloccata e strade inondate

