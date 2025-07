VIDEO | Il sindaco Lagalla sul carro fischiato ai Quattro Canti mentre urla Viva Palermo e Santa Rosalia

VIDEO L'incontro tra la morte e la vita, la danza degli acrobati e il Genio: in 350 mila per il Festino di Santa Rosalia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rosalia - santa - sindaco - lagalla

"Santa Rosalia Patrona di Palermo", a Villa Niscemi una mostra di pittura e scultura - Il 19 maggio l’associazione Ulite, con il patrocinio del Comune di Palermo, inaugurerà  la mostra di pittura e scultura dal titolo”XII secolo, incoronazione di Ruggero II, il sipario di Giuseppe Sciuti del Teatro Massimo di Palermo portasi della memoria del culto di Santa Rosalia", a cura della.

Pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia: L'"acchianata" della legalità per il Memorial day - In occasione del Memorial Day, domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:30, un giorno di riflessione dedicato alla memoria delle vittime della mafia e dell’illegalità , si svolgerà il Cammino della Memoria “L’Acchianata della Legalità ”, un pellegrinaggio simbolico verso il Santuario di Santa Rosalia sul.

Monte Pellegrino, apre al pubblico il Museo del Santuario di Santa Rosalia - Martedì 20 maggio, al Santuario di Monte Pellegrino e per la prima volta dopo l'inaugurazione, aprirà al pubblico il Museo di Santa Rosalia con il suo tesoro.

La folla dei 350 mila per il Festino di Santa Rosalia, fischiato il sindaco Lagalla https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/15/news/festino_santa_rosalia_palermo_fischi_sindaco_lagalla-424731560/?ref=twhl… Vai su X

Il sindaco lagalla sale sul carro di Santa Rosalia, l'accoglienza del pubblico Palermitano #PalermoeDintorni @fanpiĂąattivi Vai su Facebook

Il Festino di Santa Rosalia, l’arcivescovo ricorda Sara Campanella. Fischi al sindaco Lagalla; Viva Palermo e Santa Rosalia?; Festino 2025, il sindaco Lagalla fischiato sul carro « Palermo blog.

Fischi al sindaco Roberto Lagalla mentre pronuncia “Viva Palermo e Santa Rosalia" - Migliaia di persone si sono radunate nel centro storico di Palermo per assistere al 401esimo Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Scrive informazione.it

Viva Palermo e Santa Rosalia, ma su Lagalla piovono i fischi ai 4 canti - In 350mila fra palermitani e turisti hanno festeggiato Santa Rosalia e la storia del suo miracolo avvenuto dopo la morte della santa eremita quando le sue ossa furono portate in processione per la cit ... Come scrive blogsicilia.it