Debito pubblico cala di 10 miliardi a maggio 2025

Il debito pubblico cala di 10 miliardi a maggio 2025. Lo rende noto la Banca d’Italia nell’analisi ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’. Lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 10 miliardi rispetto al mese precedente. Il debito risulta quindi pari a 3.053,5 miliardi. Il muro dei 3mila miliardi era stato superato a febbraio 2025. Il decremento riflette la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (23,2 miliardi, da 46,2), parzialmente compensato dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (12,1 miliardi) e dall’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,2 miliardi). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Debito pubblico cala di 10 miliardi a maggio 2025

In questa notizia si parla di: debito - miliardi - maggio - pubblico

Debito pubblico italiano: nuovo record a marzo con 3.033,9 miliardi - Il debito pubblico italiano tocca un nuovo record a marzo: è aumentato di 9,5 miliardi rispetto al mese precedente, salendo a 3.

Debito pubblico italiano a marzo: nuovo record di 3.033,9 miliardi - Il debito pubblico italiano tocca un nuovo record a marzo: è aumentato di 9,5 miliardi rispetto al mese precedente, salendo a 3.

Web tax, come l'Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid (e vendicarsi dei dazi di Trump) - L'idea in un documento riservato ottenuto da Politico. L'iniziativa rischia di creare tensioni con l'amministrazione americana

++Bankitalia: a maggio 2025 il debito pubblico scende a quota 3.053,5 miliardi di euro (-10 miliardi rispetto al mese precedente). Ma rispetto a maggio del 2024 è aumentato di 129 miliardi di euro++ Vai su X

Che i conti del Land Carinzia fossero in difficoltà lo avevamo già scritto in maggio, quando era in discussione il bilancio di previsione 2025. Sapevamo già allora che per la prima volta l’indebitamento aveva superato i 4 miliardi. Ma quanto la situazione sia dra Vai su Facebook

Debito pubblico cala a maggio di 10 miliardi, a quota 3.053; Bankitalia, il debito pubblico scende a 3.053 miliardi di euro a maggio; Il debito pubblico sale di 129 miliardi rispetto a un anno fa. Il totale ammonta a 3053 mld.

Bankitalia, a maggio debito pubblico -10 miliardi (a quota 3.053,5 mld) - (askanews) – Dopo tre mesi consecutivi di rialzi a nuovi massimi storici, a maggio il debito pubblico dell’Italia si è attenuato di 10 miliardi di euro rispetto al mese precedente, porta ... Si legge su askanews.it

Debito pubblico cala a maggio di 10 miliardi, a quota 3.053 - E' quanto calcola la Banca d'Italia che riporta il dato nel supplemento statistico "Finanza pubblica: fabbisogno e debi ... Secondo msn.com