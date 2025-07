Buch Bce nel 2026 stress test delle banche su geopolitica

La sorveglianza Bce effettuerà stress test sulle banche rispetto ai rischi geopolitici nel 2026: Lo afferma la presidente della vigilanza Bce Claudia Buch in audizione al Parlamento europeo. "Le banche dovrebbero rafforzare la loro capacità di resistere alle minacce macro-finanziarie immediate e ai gravi shock geopolitici", ha sottolineato. "Nell'esercizio di stress test tematico del 2026, daremo seguito allo stress test di quest'anno chiedendo alle banche di valutare quali scenari di rischio geopolitico specifici per ciascuna azienda potrebbero avere un impatto significativo sulla loro solvibilità ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Buch (Bce), nel 2026 stress test delle banche su geopolitica

