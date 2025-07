Nuovo rinvio per il processo nei confronti di Santanchè pm | C’è il rischio prescrizione

Il processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra Daniela Santanchè ha subito un nuovo rinvio, con il giudice che ha fissato la prossima udienza al 16 settembre, rimandando la decisione sull’ammissione delle parti civili. Durante l’ultima udienza, la procuratrice Marina Gravina ha sollecitato una decisione tempestiva, sottolineando che è presente un « rischio prescrizione » e che bisogna procedere «nell’interesse della giustizia e della ragionevole durata del processo. C’è un rischio di andare troppo in là ». L’udienza si è tenuta, inoltre, alla vigilia della pausa estiva della giustizia, mentre si attende di conoscere i nomi dei nuovi componenti del collegio, dato che due dei tre giudici attuali cambieranno incarico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

