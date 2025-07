Stankovic l’Inter vuole evitare un epilogo! Certezza da cui partire

Aleksandar Stankovic è molto ambito a livello internazionale per le qualità che ha mostrato di possedere: l’Inter, pur intendendo cederlo, non vuole che si arrivi a una situazione definitiva. LA SITUAZIONE – Aleksandar Stankovic è in procinto di lasciare l’Inter in questa finestra estiva di mercato. La squadra più avanti per ingaggiarlo è il Brugge, che vorrebbe portarlo in Belgio sborsando una cifra pari a 10 milioni di euro. I nerazzurri, dal canto proprio, non intendono perdere il controllo sul giocatore, motivo per cui pongono la condizione dell’inserimento di un diritto di recompra per poter lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Inter-news.it

