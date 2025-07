Chivu è pronto a dare un nuovo volto alla sua Inter | due moduli alternativi e quel ruolo chiave per Mkhitaryan

. Le idee del tecnico. Con l’arrivo della nuova stagione, l’ Inter si prepara a un cambiamento sotto la guida di Cristian Chivu, che ha sostituito Simone Inzaghi. Il tecnico romeno ha giĂ iniziato a plasmare la squadra con idee fresche e moduli innovativi. Il tradizionale 3-5-2 potrebbe essere abbandonato in favore di soluzioni piĂą dinamiche, come il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1, giĂ testati durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Nel modulo 3-4-1-2, Hakan Calhanoglu manterrĂ il suo ruolo davanti alla difesa, con Nicolò Barella come mezzala destra e Henrikh Mkhitaryan (o Davide Frattesi ) nel ruolo di trequartista a supporto di Lautaro MartĂ­nez e Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu è pronto a dare un nuovo volto alla sua Inter: due moduli alternativi e quel ruolo chiave per Mkhitaryan

In questa notizia si parla di: inter - chivu - pronto - dare

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Gazzetta - L'Inter cambia strategia e pensa di portare a termine l'operazione Leoni senza uscite, Chivu è pronto a mettere la mano sul fuoco per il difensore: la disponibilità finanziaria per l'affondo c'è. P.S. Grande Mister Chivu che conosce bene Leoni, questo Vai su Facebook

L'Inter cambia strategia e pensa di portare a termine l'operazione #Leoni senza uscite, #Chivu è pronto a mettere la mano sul fuoco per il difensore: la disponibilità finanziaria per l'affondo c'è GDS Vai su X

Inter, Chivu: Pio Esposito è pronto, ecco le condizioni di Thuram e Dumfries; Inter: Chivu 'pronto a dare tutto'; Inter al Mondiale per club, Chivu pronto a dare tutto.

Inter, per l’attacco spunta Openda: c’è l’ok di Chivu. Caratteristiche e cartellino… - Questa è la traiettoria che l’Inter sta provando a tracciare per il completamento del reparto offensivo ... fcinter1908.it scrive

Inter al Mondiale per club, Chivu "pronto a dare tutto" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ... Lo riporta ansa.it