Deadpool & Wolverine: Nathan Fillion racconta come è stato scelto per il ruolo di Headpool Nathan Fillion ha rubato la scena nei panni di Guy Gardner in Superman ( qui la recensione ), ma nell’ MCU ha già interpretato quattro personaggi diversi. È infatti stato un detenuto alieno in Guardiani della Galassia, è apparso sui cartelli come Simon WilliamsWonder Man in una scena tagliata di Guardiani della Galassia Vol. 2 e ha interpretato Master Karja in Guardiani della Galassia Vol. 3. Tuttavia, il suo ruolo più importante è stato senza dubbio quello di Headpool in Deadpool & Wolverine del 2024. Parlando con Entertainment Weekly della sua partecipazione al DCU, Fillion ha ora rivelato che il suo ruolo nel terzo film con Ryan Reynolds è nato dopo che aveva perso l’occasione di apparire in Deadpool del 2016 e nel suo sequel del 2018, Deadpool 2 (entrambi prodotti dalla 20th Century Fox). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

