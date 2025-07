Nico Gonzalez Juve ai titoli di coda alla Continassa hanno già scelto il sostituto dell’esterno argentino Il profilo individuato

dalla società bianconera. Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus è ormai segnato. L’esterno argentino classe 1998, arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina per circa 38 milioni di euro, non ha convinto la dirigenza bianconera, che ha già preso una decisione sul suo destino: cessione entro la fine del mercato estivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha già scelto il suo erede, puntando con decisione su Jadon Sancho, esterno inglese attualmente di proprietà del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve ai titoli di coda, alla Continassa hanno già scelto il sostituto dell’esterno argentino. Il profilo individuato

Nico Gonzalez Juve, nuove conferme: può lasciare subito i bianconeri! Spunta un'altra pretendente per l'esterno argentino.

Nico Gonzalez Juventus, spunta un club di Serie A! La rivale pensa all'esterno argentino: i bianconeri aprono, ecco la cifra per la cessione

Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli L'ex viola è scivolato ai margini del progetto: intermediari al lavoro per convincerlo ad accettare i petrodollari Gli occhi dell'Arabia su Nico Gonzalez.

