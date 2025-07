Alluvione devasta la città | acqua anche nei palazzi emergenza e tutto bloccato a New York

Un’incredibile alluvione ha messo in ginocchio la grande città. Fiumi di acqua hanno inondato qualsiasi cosa, infatti le piogge torrenziali hanno provocato disagi enormi. Il maltempo molto potente ha causato l’ allagamento della metropolitana. I treni hanno dovuto fermare le loro corse e le gallerie sono state inondate. Ma anche le strade sono state completamente allagate. L’alluvione ha favorito la non possibilità di utilizzare le tratte stradali in modo adeguato. Inoltre, molti abitanti sono stati costretti a rimanere bloccati all’interno delle loro abitazioni, dove però è entrata l’acqua anche in diversi palazzi, o in alcuni negozi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

