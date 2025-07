Rossella Brescia | Supporto le donne che combattono in tutto il mondo La violenza di genere in Italia? Piccoli passi che non bastano più servono cultura ed educazione

Da oltre un anno, l'attrice è testimonial di Amnesty International e impegnata a favore dei diritti delle donne in tutto il mondo. Dopo 30 anni di carriera, in una fase tutta nuova della sua vita («non penso più al futuro), e prima di moderare un talk importante all'Andaras Travelling Film Festival, arriva il tanto sognato cinema. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rossella Brescia: «Supporto le donne che combattono in tutto il mondo. La violenza di genere in Italia? Piccoli passi che non bastano più, servono cultura ed educazione»

In questa notizia si parla di: donne - tutto - mondo - rossella

Le disavventure del famoso ragioniere fanno ridere più gli uomini delle donne. Forse perché le donne tendono meno all'astrazione e più a prendere tutto sul serio? - L a cosa più interessante che ho letto nel cinquantenario di Fantozzi è l’intervista a Liù Bosisio, che interpreta la signora Pina (poi sostituita da Milena Vukotic).

Uomini e Donne, rottura tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia: lei conferma tutto - Sembrava una delle storie d’amore più promettenti del trono over di Uomini e Donne, e invece è arrivata una doccia fredda per i fan.

Clima, gay, donne sacerdote, migranti e poveri: tutto il pensiero di Papa Leone XIV in 5 punti (e le differenze con Francesco) - Dallo scontro con Trump e Vance sulla politica delle deportazioni all’attenzione per il cambiamento climatico: la linea del Papa

Rossella Brescia e Amnesty International Italia Andaras torna a Iglesias per un incontro imperdibile. VENERDÌ 18 LUGLIO - ore 19:00 Piazza Lamarmora, Iglesias “FUGHE E APPRODI” Un dialogo sui diritti umani insieme ad Amnesty International Italia Vai su Facebook

Rossella Brescia: «Supporto le donne che combattono in tutto il mondo. La violenza di genere in Italia? Piccoli passi che non bastano più, servono cultura ed educazione; Rossella Rossi (ex Basket Parma) nel team Campione del mondo master di pallacanestro -; “Maranza di tutto il mondo, unitevi!”, la giornalista Rossella Ivone cacciata dalla presentazione….

Rossella Brescia conquista Uomini e Donne: balla con Gianni Sperti e ... - Rossella Brescia: tra danza, tv e radio Rossella Brescia è uno di quei nomi che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo italiano. Segnala corriereadriatico.it

Rossella Erra a Storie di Donne al Bivio/ "Sono stata male", il ... - Chi è e di cosa si occupa Rossella Erra, donna che sarà tra le ospiti della nota trasmissione Storie di donne al Bivio. Si legge su ilsussidiario.net