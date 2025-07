Ucraina Trump contro Putin | Mi ha deluso E valuta l’invio di missili Tomahawk Mosca | Spara bolle di sapone

Donald Trump fa la voce grossa con Vladimir Putin, ma la Russia non sembra preoccuparsene troppo. Anche se non per vie ufficiali, Mosca ha deriso la minaccia di sanzioni economiche che nella giornata di ieri il presidente americano aveva avanzato, fornendo c inquanta giorni di tempo al Cremlino per accettare un accordo di tregua. A prendersi gioco del tycoon è Ria Novosti con una semplice vignetta: lo Zio Sam, simbolo della bandiera a stelle e strisce, che piange e con una pistola giocattolo spara bolle di sapone contro il Cremlino. Il messaggio è sufficientemente chiaro: se Trump vuole colpire davvero la Russia, ha bisogno di armi ben più potenti. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina-Russia, l'affondo di Trump: "Putin mi prende in giro" - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […]

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

In una serie di registrazioni mai trasmesse prima, ottenute dai giornalisti Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, Donald Trump rivela di aver minacciato Putin di bombardare Mosca se avesse attaccato l'Ucraina. La Cnn ha pubblicato l'audio del racconto

Ucraina, 'Trump oggi annuncia un nuovo piano per armare Kiev'. Media, Putin prepara una nuova offensiva a est entro 60 giorni; Guerra Ucraina Russia, Trump: Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca; Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l'invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone».

Guerra ucraina, Trump a Zelensky: «Perché non avete colpito Mosca?». La risposta: «Se ci fornite le armi possiamo farlo» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025.

Guerra Ucraina, Trump a Putin: "Intesa in 50 giorni o dazi al 100% per Mosca". LIVE