Armanda Trentini il figlio in carcere in Venezuela da 8 mesi | Silenzio di Meloni insostenibile

Nei confronti del cooperante italiano non sono state formulate accuse. Un compagno di cella svizzero è stato rilasciato e ha raccontato delle condizioni disumane in cui è ancora costretto a vivere Alberto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Armanda Trentini, il figlio in carcere in Venezuela da 8 mesi: “Silenzio di Meloni insostenibile”

Alberto Trentini, mamma Armanda incalza il governo: «Bisogna fare in fretta» - VENEZIA - «C'è un impegno veramente importante del nostro Governo per riportare a casa Alberto. Abbiamo avuto, qualche giorno fa, un incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario.

“Il lavoro di Alberto in Venezuela era solo di carattere umanitario, non politico”: parla Armanda Colusso, la madre di Trentini - Per Armanda Colusso la fiducia è la priorità , anche se l’attesa è sempre più dura. La sua preghiera è quella di una madre, affinché il figlio “stia bene”, “non gli manchi nulla” e soprattutto “ritorni presto a casa”.

Sono ormai sette i mesi di prigionia di Alberto Trentini, il cooperante veneziano 45enne arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela e trattenuto senza accuse nel carcere El Rodeo I, vicino alla capitale Caracas. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto l’appello lanciato Vai su Facebook

