Tardozzi su Marquez | Vorrei che restasse in Ducati fino a fine carriera

Il team manager del team ufficiale elogia l'otto volte iridato: "Marc è uno dei cinque piloti più forti nella storia. Può darci ancora molto". E poi: "Bagnaia può batterlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tardozzi su Marquez: "Vorrei che restasse in Ducati fino a fine carriera"

MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia pensa troppo al 2024 e non prende rischi, mentre Marquez…” - Primo giorno di prove libere andato in archivio a Le Mans (Francia), sede del sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP.

Davide Tardozzi analizza la situazione: “Marc Marquez è stato intelligente a Le Mans, dobbiamo aiutare Bagnaia” - Non si era così abituati a non vedere una Ducati sul gradino più alto. Il tutto si è verificato nel GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP.

MotoGP, fischi per Marc Marquez al Mugello. Davide Tardozzi non ci sta e risponde ai tifosi - Una presa di posizione chiara. Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati) non si è mai tirato indietro dal manifestare le proprie idee senza troppi peli sulla lingua e oggi, al termine della Sprint Race del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ha voluto ribadire questo concetto con decisione.

