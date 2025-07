Lo scrittore ha parlato a margine della sentenza di conferma in Corte d' Appello a Roma per le minacce contro di lui del boss Francesco Bidognetti e dell' avvocato Michele Santanastaso | La mia vita è stata maciullata

«M i hanno rubato la vita», lo ripete tre volte Roberto Saviano, a margine della sentenza di conferma in Corte d’Appello a Roma per le minacce del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santanastaso. Leggi anche › Roberto Saviano e Nicola Gratteri in prima serata su La7: tutte le novitĂ dei Palinsesti 20252026 «Mi hanno rubato la vita». Le lacrime di Saviano dopo le condanne a boss e avvocato che lo minacciarono. «Sedici anni di processi non sono una vittoria per nessuno, però è la dimostrazione incredibile che la Camorra in un’aula di tribunale, pubblicamente, ha dato l’interpretazione che è l’informazione a mettergli paura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

