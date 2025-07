Villaggio Olimpico Porta Romana 300 posti in più per gli atleti e 4 mesi per trasformarlo in residenza universitaria

La Fondazione Milano Cortina 2026, Coima e il Fondo Porta Romana hanno raggiunto un accordo in vista della consegna del villaggio olimpico. I lavori sono stati completati in anticipo il 30 giugno: il cantiere è durato 900 giorni. La consegna è prevista in autunno. In base all'accordo, i posti.

Milano brinda al Villaggio Olimpico nato dove un tempo c’era il vecchio Scalo di Porta Romana - Milano, 1 luglio 2025 – Sei palazzine nuove, due edifici storici riqualificati, vialetti e piazze tra un’area e l’altra.

Milano-Cortina 2026, conclusi i lavori del Villaggio. Olimpico. Il complesso, sorto all'ex scalo Porta Romana, è composto da sei palazzine che, conclusi i giochi invernali di Milano Cortina, diventeranno uno studentato universitario con 1700 posti.

Il villaggio olimpico di Milano nell'ex scalo di Porta Romana sarà ampliato a 1700 posti letto, con servizi permanenti e trasformazione rapida in residenza universitaria entro quattro mesi dopo i gioc

Stabiliti i tempi per la riconversione: sarà la più rapida nella storia dei Giochi.