Venezuela Schlein | basta silenzio su Trentini Governo si impegni

Roma, 15 lug. (askanews) - "Noi continuiamo a chiedere come abbiamo fatto nei mesi scorsi ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini che, come ha detto Don Luigi Ciotti, non ha colpe se non quella della generosità di andare per il mondo ad aiutare chi è più in difficoltà . Questo silenzio non può continuare, serve un impegno concreto da parte del governo e di chiunque ne ha il potere, noi la nostra parte la stiamo facendo, per la liberazione di Alberto". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, prima dell'udienza dell'udienza sull'omicidio di Giulio Regeni, fuori dal tribunale di Roma, parlando accanto ai genitori del ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto, e alla mamma di Trentini.

Referendum, Schlein davanti alla Rai: “Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati” - 'No TeleMeloni', si legge nello striscione esposto dal presidio del Pd davanti alla sede Rai di via Teulada, per protestare contro l'assenza di informazione sui referendum dell'8 e 9 giugno.

Referendum, Pd contro il silenzio Rai: “No a Telemeloni”. Schlein: “Negata corretta informazione ai cittadini” - Un sit-in per denunciare il boicottaggio dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno, contro il silenzio della Rai bollata come “TeleMeloni”.

Schlein per Gaza. "Tutti a Roma il 7 giugno" contro Netanyahu. Ma manca la piazza e resta il nodo silenzio elettorale - Il cuore sbanda a Gaza. E anche il calendario. Manifestare, sì, ma dove, quando, e la “piattaforma”? Si organizza una grande giornata di centrosinistra, contro Netanyahu, si invoca Liliana Segre su.

Mentre nelle ultime ore si torna a parlare di una tregua a Gaza, alcuni rappresentanti del Governo criminale di Netanyahu svelano i loro reali piani: bisogna “annettere” la Cisgiordania a Israele, è una “opportunità storica che non dobbiamo perdere”. È l’ennesi Vai su Facebook

