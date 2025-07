WWE GCW | Natalya vs Masha Slamovich la resa dei conti a Bloodsport XIV

È ufficiale: Natalya e Masha Slamovich si affronteranno a Josh Barnett’s Bloodsport XIV il 2 agosto a Rutherford, nel New Jersey, durante il weekend di SummerSlam. E stavolta è personale. Tutto è iniziato con un post rispettoso di Natalya, che però ha scatenato rapidamente un vero e proprio scontro online. “Sono così grata alle donne con cui combatto. Grazie per averci aiutato a sentirci viste e ascoltate”, ha scritto Nattie dopo WWE Evolution. So grateful for the women I compete with and the people who support women’s wrestling through everything, who cheered their asses off for us last night at #Evolution. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE/GCW: Natalya vs Masha Slamovich, la resa dei conti a Bloodsport XIV

In questa notizia si parla di: natalya - masha - slamovich - bloodsport

WWE/GCW: Natalya vs Masha Slamovich, la resa dei conti a Bloodsport XIV.

Natalya vs. Masha Slamovich Set For Bloodsport XIV, Updated Card For WWE SummerSlam 2025 - Natalya (Nattie Neidhart) is set to face Masha Slamovich at Josh Barnett’s Bloodsport XIV. Da ewrestlingnews.com

Natalya vs. Masha Slamovich added to Josh Barnett’s Bloodsport XIV - Josh Barnett made a match between Natalya and Masha Slamovich official for Bloodsport XIV on August 2 in East Rutherford, New Jersey after the two spent most of ... Riporta f4wonline.com