Roma pure i pipistrelli contro il nuovo stadio I comitati | Ecosistema a rischio

Secondo i comitati di quartiere che si oppongono alla realizzazione dell'impianto, quei 26 fusti che Roma Capitale vuole abbattere per consentire i rilievi archeologici fanno parte di un habitat naturalistico tutelato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, pure i pipistrelli contro il nuovo stadio. I comitati: "Ecosistema a rischio"

VIDEO / Stadio Roma, tensione tra comitati e polizia contro l’inizio dei cantieri - Tensione tra polizia e comitati a Pietralata, dove oggi era previsto l'inizio dei cantieri per gli scavi archeologici, in vista della costruzione dello stadio della Roma.

Stadio della Roma, blitz a Pietralata durante il confronto in Campidoglio: comitati infuriati con Gualtieri - In Campidoglio un confronto con la rete No Stadio. A Pietralata, il blitz delle forze dell'ordine per permettere all'As Roma e alla ditta incaricata di prendere possesso, per realizzare gli scavi archeologici, dei terreni che ieri sono stati presidiati dai cittadini in protesta.

Stadio Roma, tensione a Pietralata tra comitati e polizia per inizio lavori - Tensione e qualche contuso a Pietralata tra polizia e comitati dove oggi era previsto l’inizio dei lavori per la costruzione dello stadio della Roma.

Roma, pure i pipistrelli contro il nuovo stadio. I comitati: Ecosistema a rischio.

Il Tar può fermare gli scavi per lo stadio a Pietralata: “A rischio 41 specie di uccelli e pipistrelli” - Il Tar del Lazio deciderà se sospendere gli scavi per lo stadio della Roma a Pietralata: in ballo l’abbattimento di 26 alberi che, secondo i comitati ... fanpage.it scrive

