Via all’Ops di Mps su Mediobanca ma il Ceo Alberto Nagel attacca Meloni

Via all’Ops di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, che si concluderĂ l’8 settembre. Se l’operazione dovesse andare in porto, cambierebbero gli equilibri di potere nella finanza italiana. Per questo il Ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, non ci sta e mette in dubbio la spontaneitĂ dell’offerta di Mps, ipotizzando la mano del Governo dietro l’operazione. L’Ops, partita ieri, ha registrato finora 928 richieste di adesione, pari allo 0,0001% delle azioni oggetto dell’offerta. I numeri dell’Ops. Poche adesioni al momento, ma la banca senese ha tutte le carte in regola per chiudere l’operazione a fine estate nei termini programmati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

