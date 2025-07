Luca Zingaretti denuncia su Instagram | Ma non vi vergognate? Oggi a Fiumicino c’era la moglie di un politico nazionale… I commenti | Fai il nome

L’attore e regista Luca Zingaretti ha raccontato su Instagram una scena a cui ha assistito all’aeroporto di Fiumicino nella mattinata di martedì 15 luglio: “Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego”, ha raccontato lo storico volto del Commissario Montalbano. “Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi “, ha poi aggiunto Zingaretti nel video pubblicato. La denuncia, pubblicato nelle stories su Instagram, è diventata subito virale. Tra i tanti commenti, molti utenti chiedevano il nome del politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

