Quando si pensa al fiuto animale sicuramente il primo pensiero va ai cani. Ma in questo caso i protagonisti sono i gatti che con il loro naso hanno “rivelato” due virus potenzialmente pericolosi. Una contributo involontario del gatto Pepper, uno felino nero con la passione per la caccia che vive in Florida e che per la seconda volta in un anno è riuscito a catturare una preda portatrice di un microrganismo fino ad allora sconosciuto. Come d’abitudine ne ha fatto dono al suo proprietario, il virologo John Lednicky dell’UniversitĂ della Florida, che l’ha subito esaminata in laboratorio giungendo alla nuova scoperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gatto cacciatore che ha fatto scoprire due nuovi virus al suo proprietario scienziato