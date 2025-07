Schelotto racconta il preparatore Rapetti | Per me è stato un fratello c’è una frase che ci ripeteva spesso

L’ex calciatore dell’Inter, Ezequiel Schelotto, racconta ed elogia il preparatore atletico Stefano Rapetti, tornato in nerazzurro nello staff di Chivu. Stefano Rapetti, storico preparatore atletico dell’ Inter, è tornato al club nerazzurro dopo un’assenza dal 2013. Conosciuto per aver contribuito alla storica stagione del Triplet e sotto la guida di JosĂ© Mourinho, Rapetti ha lasciato un segno indelebile nella preparazione fisica dei calciatori. Recentemente, il suo ritorno è stato apprezzato da ex giocatori come Ezequiel Schelotto, che ricorda con piacere il rapporto costruito con lui. Schelotto, attaccante argentino noto per la sua velocitĂ , ha lavorato con Rapetti pochi mesi prima della sua partenza nel 2013. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Schelotto racconta il preparatore Rapetti: «Per me è stato un fratello, c’è una frase che ci ripeteva spesso»

In questa notizia si parla di: preparatore - rapetti - schelotto - racconta

Allenamento Inter, il preparatore Rapetti punta sulla forza per rilanciare i nerazzurri: il retroscena dagli USA - di Redazione Allenamento Inter, il preparatore Rapetti punta sulla forza per rilanciare i nerazzurri: il retroscena dagli USA.

Schelotto: «Inter, Rapetti per me non è stato solo un preparatore, ma un fratello che metteva la maglia sopra a tutto. Vi racconto i suoi segreti…» - Le parole di Ezequiel Schelotto, ex calciatore dell’Inter, su Stefano Rapetti, preparatore atletico dei nerazzurri ai suoi tempi, tornato nello staff di Chivu Un gol che è entrato di diritto nella storia del Derby di Milano e nel cuore di ogni tifoso interista.

Sky - Rapetti nuovo preparatore atletico: in queste ore la ... - MSN - Stefano Rapetti, designato nuovo preparatore atletico dell'Inter, sta eseguendo le ultime formalità burocratiche prima di suggellare il suo ritorno in nerazzurro. Lo riporta msn.com