Herbie Hancock a Bergamo il ritorno dell’ambasciatore del Jazz

LIVE. Il celebre pianista e tastierista statunitense suonerĂ il 18 luglio al Lazzaretto. Classe 1940, una carriera segnata da successi, premi e storiche collaborazioni. In cittĂ si era esibito nel 1972 al Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Herbie Hancock a Bergamo, il ritorno dell’ambasciatore del Jazz

