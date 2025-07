Donna precipita dal secondo piano a Roma è in coma Ascoltato il marito | Litigavano perché non potevano avere figli

Una donna di 45 anni è precipitata dal secondo piano della sua abitazione in via Bruno Serotini, a Roma, nella notte tra domenica e lunedì. Ora è in coma, in condizioni. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna precipita dal secondo piano a Roma, è in coma. Ascoltato il marito: «Litigavano perchĂ© non potevano avere figli»

In questa notizia si parla di: donna - secondo - piano - roma

San Secondo, donna accoltellata dal marito: è grave - Poco prima delle 9:00, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo avrebbe violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, è ricoverata in rianimazione ma sarebbe cosciente.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme.

Il prossimo appuntamento di “GenerAzione Donna” il progetto di Confcommercio Terziario Donna Roma e Confcommercio Roma con il contributo della Camera di Commercio Roma ed il supporto di Sinkronie. Vi aspettiamo per fornirvi la nostra “cassetta degli Vai su Facebook

Donna precipita dal secondo piano di un palazzo a Roma, è gravissima: interrogato il marito; Donna precipita da una palazzina a Roma e finisce in coma, i sospetti sul marito: Litigavano spesso; Donna precipita dal secondo piano a Roma, è in coma. Ascoltato il marito: «Litigavano perché non potevano aver.

Donna precipita dal secondo piano a Roma, è in coma. Ascoltato il marito: «Litigavano perché non potevano avere figli» - Una donna di 45 anni è precipitata dal secondo piano della sua abitazione in via Bruno Serotini, a Roma, nella notte tra domenica e lunedì. Secondo leggo.it

Donna precipita dal secondo piano di un palazzo a Roma, è gravissima: interrogato il marito - Il compagno dice che si è trattato di un gesto volontario, ma la sua posizione è ancora al vaglio degli ... Segnala fanpage.it