Fedez versione dj e 60 bottiglie di Dom Perignon | così Del Vecchio jr inaugura il nuovo Twiga

Per assicurarsi un posto all’ombra degli ombrelloni marchiati Twiga bastano 400 euro al giorno, mille se si punta alla «pagoda imperiale». O direttamente 16mila per godersi tutta la stagione estiva in Versilia, a pochi passi da vip e super-vip, e garantirsi l’accesso a una delle discoteche piĂą lussuose ed esclusive. E ora, che dalle mani di Flavio Briatore è passato tutto a Leonardo Maria del Vecchio, nulla sembra cambiato. I prezzi sono gli stessi, i superospiti anche. Basta chiederlo a Fedez, che dalla consolle da dj ha ufficialmente dato il via alla nuova gestione. E insieme a lui una sessantina di «bocce» di Dom Perignon, offerte generosamente dal nuovo proprietario. 🔗 Leggi su Open.online