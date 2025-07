This Is Us rivela finalmente come è morto Jack

La pluripremiata serie drammatica della NBC This Is Us ha finalmente rivelato come è morto Jack Pearson ( Milo Ventimiglia ). La serie ha anticipato questo evento sconvolgente sin dalla prima stagione, lasciando sempre i fan con il fiato sospeso. Ci sono state molte speculazioni sulla morte dell’amato personaggio: dall’essere ucciso da Miguel (Jon Huertas) al morire in un incidente stradale causato dall’alcol. Tuttavia, la risposta era semplice: è morto per arresto cardiaco dopo aver inalato del fumo durante un incendio. La morte di Jack ha avuto un impatto duraturo su sua moglie Rebecca ( Mandy Moore ) e sui figli Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. 🔗 Leggi su Cinefilos.it