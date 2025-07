Al cinema con il bellissimo Happy Holidays, il regista palestinese - nato e cresciuto a Jaffa - racconta un amore impossibile tra un’israeliana e un palestinese. E in quest'intervista parla di Gaza, di libertà e di Francesca Albanese: «Ha avuto il coraggio di dire ciò che gli altri tacciono. Non so se ho speranza, ma non posso permettermi di perderla». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Scandar Copti: «Essere palestinesi significa lottare per essere considerati umani. Gaza continua a bruciare nel silenzio, ma ho fiducia nelle nuove generazioni»