Ilary Blasi contro Alberto Angela chi vince? Porro chiude col botto

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela ottenere il 14.7% di share pari a una media di 1.997.000 spettatori. Su Canale5 il festival canoro Cornetto battiti live con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis ha invece siglato una media di 2.020.000 individui all'ascolto con uno share del 19.8%, vincendo nettamente la serata. Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth, con Carrie Preston, ha calamitato una media di 609.000 appassionati pari al 4.1% di share. Su Italia1 la dodicesima stagione della serie Chicago P.D. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ilary Blasi contro Alberto Angela, chi vince? Porro chiude col botto

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - alberto - angela

“La talpa e The couple erano brutti, ma veramente brutti, le cose più brutte che abbia mai visto. Per The couple la colpa non è stata di Ilary Blasi ma degli autori, era un po’ La pupa e il secchione e un po’ Giochi senza frontiere. Non dobbiamo più cadere in err Vai su Facebook

