Brentford conferma Jordan Henderson Swoop

2025-07-15 10:51:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Brentford ha confermato la firma dell’Inghilterra internazionale Jordan Henderson, con il capo Keith Andrews fiducioso che il centrocampista esperto avrà un impatto notevole allo stadio della comunità Gtech. Henderson ha strappato il suo contratto all’Ajax la scorsa settimana, anche se gli rimanevano ancora 12 mesi da funzionare, con l’intenzione di tornare in Premier League. E Brentford è stato pronto a fare la loro mossa, facendolo schioccare con un accordo di due anni. Siamo lieti di confermare la firma della Premier League e del capitano vincitore della Champions League Jordan Henderson con un accordo di due anni – Brentford FC (@Brentfordfc) 15 luglio 2025 Una semplice decisione di firmare Henderson – Andrews. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Jordan Henderson è pronto a firmare per Brentford - 2025-07-11 10:17:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra internazionale Jordan Henderson firmerà un accordo di due anni a Brentford.

Brentford, Jordan Henderson è un nuovo giocatore: il comunicato del club; A volte ritornano; Jordan Henderson torna in Premier League: ha firmato un biennale con il Brentford.

Brentford, Jordan Henderson è un nuovo giocatore: il comunicato del club - Il Brentford, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista e capitano di Liverpool ed Ajax Jordan Henderson ... Come scrive derbyderbyderby.it

