Via Mantova | il ciclista 33enne investito da un camion è ancora gravissimo in prognosi riservata

Nella tarda mattinata del 15 luglio il ciclista di 33 anni, investito da un camion verso le ore 17 di lunedì 14 luglio lungo via Mantova, all'altezza dell'azienda Ferrero Mangimi, è ancora in gravissime condizioni di salute e ricoverato in Rianimazione e in prognosi riservata all'Ospedale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Mantova, evade dai domiciliari, investe una bici e scappa: grave il ciclista, arrestato il pirata - Castel Goffredo (Mantova) – Era ai domiciliari e ha deciso il giorno del Primo maggio di fare un giro in auto, investendo e ferendo gravemente un ciclista di 62 anni che stava pedalando con la moglie a Castel Goffredo, in provincia di Mantova.

Ciclista investito e incastrato sotto un camion in via Mantova: 33enne gravissimo in Rianimazione - Poco prima delle ore 17 di lunedì 14 luglio un ciclista di 33 anni è stato investito da un camion lungo via Mantova, all'altezza del cavalcavia.

