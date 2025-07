Comunista, antagonista, antifascista, mutista. Nel senso, che anche lui, Enea, seguendo la moda del “silenzio di protesta” agli esami di maturità, a Liceo Bagatta di Desenzano, nel Bresciano, è ammutolito. Salvo poi sciogliere la lingua quando una radio della sinistra antagonista, Radio Onda d’Urto, non lo ha intervistato. “L’ho fatto per protesta contro il governo di estrema destra”. E la pantomima prosegue. Maturità, il giovane comunista resta in silenzio.. La protesta del “silenzio” era iniziata qualche giorni fa, con un primo episodio documentato a Roma, dove uno studente aveva scelto di non parlare durante il colloquio orale in segno di protesta politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maturità, spunta il furbetto comunista che fa scena muta “per protesta contro il governo di destra”