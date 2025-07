Quando parla Cahill Vagnozzi ascolta E’ lui il vero segreto di Sinner Süddeutsche

Darren Cahill, "l'uomo che ha giocato un ruolo cruciale nel permettere a Jannik Sinner di giocare a tennis bene come chiunque altro rimarrà al suo fianco. E non si ritirerà a fine stagione, come inizialmente previsto", scrive la Süddeutsche Zeitung dedicando l'apertura al super-coach del super-numero 1 al mondo. "Avevamo fatto una scommessa prima della finale – raccontato divertito Sinner a Wimbledon – Mi ha detto che se vinco domani, posso scegliere se rimanere o meno. La decisione spetta a me. Se decido di continuare con lui, non viaggerà così tanto. Ho sempre cercato una persona onesta che mi dia molto, non solo sul campo da tennis, ma anche fuori, in termini di vita.

